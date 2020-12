Les vols internationaux sans atterrissage sont lancés

Photo : YONHAP News

Avec les restrictions de voyage liées à la crise sanitaire du COVID-19, plusieurs compagnies aériennes proposent des vols internationaux sans atterrissage.Jeju Air a ainsi lancé dimanche matin un vol de ce type. Au programme : les passagers quittent l’aéroport international d’Incheon afin de survoler le ciel de Fukuoka au Japon avant d'atterrir à l'aéroport de départ. En plus de trois heures de vol, ils peuvent acheter des produits hors taxe pour un montant inférieur à 600 dollars. L’accumulation de miles est également possible. De plus, les voyageurs sont épargnés par le test de dépistage du COVID-19 et la quarantaine de deux semaines.Malgré ces avantages, les compagnies aériennes qui ont lancé ces vols sans atterrissage enregistrent d’importantes annulations de billets sur fond de propagation inquiétante de la pandémie en Corée du Sud. Le taux de remplissage n’atteint même pas 40 %.Par conséquent, Korean Air et Air Seoul ont fini par annuler leurs vols internationaux sans atterrissage programmés pour ce mois. D’autres compagnies risquent de leur emboîter le pas.