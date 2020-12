Moon Jae-in ordonne l’exécution rapide de nouvelles aides pour les petits commerces

Photo : YONHAP News

Le président de la République a demandé à son équipe de la Maison bleue de travailler à pied d’œuvre pour exécuter au plus vite une troisième enveloppe budgétaire pour venir en aide aux petits commerçants et aux autoentrepreneurs durement touchés par le COVID-19. Moon Jae-in a formulé cette demande lundi lors d’une réunion hebdomadaire avec ses principaux conseillers.Le dirigeant a alors annoncé que le gouvernement allait créer plus d’un million d’emplois publics dits d’urgence pour les classes vulnérables. Dans le même temps, il a souligné l’importance du soutien financier de l’exécutif et à la fois de la participation des intéressés afin d’élargir la campagne pour la réduction de loyers commerciaux afin d’aider les microentrepreneurs mis à mal par la crise sanitaire.A propos de l’économie nationale, le chef de l’Etat s’est voulu plutôt optimiste, en estimant que les principaux indicateurs macroéconomiques du moment sont plutôt positifs, malgré la contraction de la demande intérieure. Afin d’étayer son estimation, il a fait état de la hausse du marché boursier et d’un deuxième boom des startups dans le pays.Selon l’occupant de la Cheongwadae, pour maintenir une telle tendance, il faudra exécuter à temps le budget de l’Etat et augmenter les investissements publics de manière préventive.Lors de la réunion, le président Moon a une nouvelle fois demandé à ses conseillers d’aller plus vite dans leur travail pour mener le New Deal à la coréenne, son plan de relance phare, et pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.