COVID-19 : le nombre de nouvelles contaminations pourrait atteindre 1 200

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré 880 nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures, dont 848 domestiques et 32 importés. Il s’agit d'une hausse de 162 personnes par rapport à la veille.Entre le 6 et le 12 décembre dernier, le nombre de cas confirmés s’est élevé à 662 par jour en moyenne, soit une progression de 174,3 en une semaine. Par voie d’infection, le contact avec une personne contaminée était le plus fréquent avec 43,8 %, suivi de l’infection collective (20,7 %) et des établissements hospitaliers ou de convalescence (8,6 %).La proportion de patients âgés de plus de 60 ans a bondi à 32 %, contre 22,9 % il y a une semaine, et le nombre de malades dans un état grave et de décès est aussi en augmentation.A ce rythme, les autorités sanitaires n’excluent pas de recenser 950 à 1 200 nouveaux cas par jour, tout en soulignant que ce chiffre pourrait baisser avec le respect de la distanciation sociale et des consignes de prévention. Face à la demande pour élever le niveau des mesures sanitaires à 3, soit le plus haut niveau, le gouvernement a affirmé qu’il n’hésiterait pas à prendre une décision audacieuse. Pour lui, cette option sera étudiée en dernier ressort à travers un consensus public.