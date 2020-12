CEPA : quatre ministres indonésiens visitent la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Quatre haut fonctionnaires indonésiens s’envolent aujourd’hui pour la Corée du Sud, afin de signer l'accord de partenariat économique global (CEPA) entre les deux pays. Il s'agit des ministres de l'Economie, Airlangga Hartarto, du Commerce, Agus Suparmanto, de l'Industrie, Agus Gumiwang, ainsi que du chef du Conseil de coordination des investissements (BKPM), Bahlil Lahadalia.La délégation est composée de 40 personnes, dont des adjoints de ces ministres et des industriels. Ils seront dispensés du confinement s’ils sont testés négatifs au COVID-19, une fois arrivés à l’aéroport international d’Incheon, demain matin.En marge de la cérémonie de signature du CEPA prévue vendredi prochain, les officiels s’entretiendront avec les cadres de grandes entreprises sud-coréennes comme Hyundai Motor, LG et Posco. Ils feront aussi le tour de différents sites industriels avant de rentrer chez eux ce samedi.Pour rappel, Yoo Myung-hee, ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur, et son homologue indonésien ont paraphé le 25 novembre 2019 la déclaration conjointe pour la conclusion du CEPA. Si cette convention entre en vigueur, le pays du Matin clair obtiendra le statut de nation la plus favorisée pour le commerce extérieur des biens.Le déplacement de la délégation d’envergure de Jakarta s’inscrit dans le cadre de l’intérêt de ce pays sud-est asiatique pour les investissements d’entreprises sud-coréennes. L’Indonésie a adopté en octobre dernier le projet de loi omnibus visant à favoriser la flexibilité de l’emploi, la déréglementation et l’accueil des placements.