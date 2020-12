« Minari » : Yoon Yeo-jeong sacrée meilleure actrice dans un second rôle par la BSFC

Photo : YONHAP News

Yoon Yeo-jeong, à l’affiche du long métrage sud-coréen « Minari », a remporté le prix de la « meilleure actrice dans un second rôle » décerné par la Boston Society of Film Critics (BSFC), une association américaine de critiques de cinéma. Elle a ainsi devancé la star hollywoodienne Amanda Seyfried pour son rôle dans « Mank ». La comédienne âgée de 73 ans a déjà reçu cette récompense lors des Sunset Circle Awards le 1er décembre.D’après le distributeur Pancinema, le dernier film de Lee Isaac Chung s’est également vu remettre le trophée de la « meilleure utilisation de musique ».Inspiré de la propre vie du réalisateur et scénariste américain d’origine coréenne, « Minari » est sorti en 2020 aux Etats-Unis. Il décrit une famille originaire du pays du Matin clair qui a immigré dans la campagne de l’Arkansas dans les années 1980.Ce drame familial a décroché le prix du « meilleur acteur » pour l’interprétation de Steven Yeun au Festival du film de Denver. Il était aussi à l’honneur du Festival du film de Sundance d’où il est reparti avec les prix du jury et du public, et du Festival du film de Middleburg où il a décroché la récompense du jury et le prix Ensemble (Ensemble Award). Ce succès en série alimente l’attente pour sa nomination aux prochains Oscars.