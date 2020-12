Le nombre d’étrangers voyageant en Corée du Sud au plus bas depuis 32 ans

Photo : YONHAP News

Le nombre d’étrangers qui visitent la Corée du Sud pourrait atteindre cette année son plus bas niveau en 32 ans, soit depuis 1988, année où se sont déroulés les JO d’été de Séoul.A en croire le ministère de la Culture, des Sport et du Tourisme, 2,4 millions de voyageurs étrangers sont entrés dans le pays du Matin clair ces dix premiers mois de l’année. Il s’agit d’une chute libre de 83,6 % en glissement annuel, due à la fermeture des frontières de nombreux pays sur fond de pandémie de COVID-19. Ils étaient 1,27 million en janvier, avant de dégringoler à près de 60 000 par mois entre juillet et octobre derniers. A ce rythme, le chiffre devrait s’établir autour de 2,5 millions à la fin de l’année.Les autorités compétentes s’attendaient initialement à accueillir 20 millions de visiteurs étrangers en 2020, à en juger par la tendance haussière des dernières années. Mais leurs prévisions se sont heurtées à la crise sanitaire d’envergure mondiale.Même constat pour le nombre de sud-Coréens qui ont franchi les frontières. Il a baissé de 83 % avec 4,1 millions entre janvier et octobre. C’est le chiffre le moins performant depuis la crise économique asiatique de 1998.Par conséquent, la balance touristique de la Corée du Sud sur la même période a enregistré un déficit de 2,69 milliards de dollars.