Photo : YONHAP News

La golfeuse sud-coréenne Kim A-lim a remporté l’US Open, le plus prestigieux des Majeurs féminins.Lors du dernier tour qui s’est tenu aujourd’hui, heure de Séoul, au Champions Golf Club au Texas, elle a réalisé six birdies et un bogey pour un résultat final de trois coups sous le par. Elle a ainsi devancé ses deux rivales par un coup.La jeune joueuse de 25 ans devient la 5e sud-Coréenne à s’imposer dans ce tournoi dès sa première participation, et la 10e à y triompher.La numéro 1 mondial Ko Jin-young a occupé la 2e place du podium ex-æquo avec l’Américaine Amy Olson. Quant à Park In-bee, elle s’est classée 7e avec Lee Jeong-eun.