Le gouvernement mobilisera toutes ses forces pour endiguer la propagation du COVID-19

Face à l’accroissement des nouveaux cas de COVID-19, qui frôlent le seuil des 900 ces dernières 24 heures, le gouvernement a annoncé qu'il mobiliserait l'ensemble du pouvoir administratif pour endiguer la flambée de l’épidémie.En effet, la Corée du Sud a fait état de 880 nouveaux cas de COVID-19 dont 848 domestiques et 32 importés. Il s’agit d'une hausse de 162 personnes par rapport à la veille.Selon le Premier ministre Chung Sye-kyun, compte tenu des conséquences que pourrait avoir le relèvement du niveau de distanciation sociale à 3, soit son plus haut échelon, il reste plus raisonnable pour le moment de bien respecter les mesures barrières plutôt que de prendre une décision hâtive.Dans ce cadre, le gouvernement prévoit de renforcer le contrôle de l’exécution des dispositifs sanitaires sur place et les sanctions à l’encontre de ceux qui les violent. Chaque ministère, les services concernés et les forces de l’ordre s’y engageront directement au lieu de confier ces tâches aux collectivités locales. En parallèle, l’exécutif a mobilisé des médecins militaires pour le soin des patients et continue à recruter des infirmiers.Chung a affirmé que les établissements publics devaient faire travailler à domicile au moins un tiers de leur personnel, et incité la population à respecter la distance sociale et à ne pas se rendre dans des endroits où l’on ne porte pas le masque, d’autant que les cas de contamination par les proches et les membres de la famille se sont multipliés.