Photo : YONHAP News

Les exportations sont reparties à la hausse en novembre, dopées par les semi-conducteurs et les équipements de communication sans fil.D’après les chiffres annoncés aujourd’hui par le Service des douanes, le mois dernier, les ventes de produits « made in Korea » hors des frontières ont progressé de 4,1 % en glissement annuel, contre un recul de 3,8 % en octobre. Leur somme s’est alors établie à 45,8 milliards de dollars.Même chose pour le montant journalier moyen, calculé sur la base du nombre de jours ouvrés. Il a grimpé pour le deuxième mois de suite : 6,4 % en novembre et 5,4 % en octobre.Taïwan, les pays de l’Union européenne, le Vietnam, les Etats-Unis ou encore la Chine ont tous multiplié leurs achats de produits en provenance du pays du Matin clair. En revanche, les nations du Moyen-Orient et le Japon les ont diminués.S’agissant des importations, elles ont régressé de 1,9 % sur un an pour totaliser 39,9 milliards de dollars. La chute du prix du pétrole en est la première explication. Le pays a donc enregistré un excédent commercial de 5,9 milliards de dollars en novembre pour le septième mois consécutif.