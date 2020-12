Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul a de nouveau joué au yo-yo, ce mardi. Ses deux principaux indices ont oscillé pour finalement terminer dans le rouge pour le Kospi, et dans le vert pour le Kosdaq. A la clôture des échanges, le premier perdait 0,19 % à 2 756,82 points, tandis que le second prenait 0,19 % à 931,27 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 328,2 wons (+2,54 wons) et le dollar américain 1 093,3 wons (+1,5 won).