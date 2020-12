Conflit Choo-Yoon : deux mois de suspension contre le procureur général

Photo : KBS News

Deux mois de suspension de fonctions. C’est la sanction prononcée par le Comité de discipline du ministère de la Justice à l’encontre du procureur général Yoon Seok-youl. La décision a été rendue très tôt ce mercredi matin après plus de 17 heures d’instruction de dossiers, d’auditions de témoins et de concertations marathon.L’organe disciplinaire s’est réuni hier pour la deuxième fois afin de trancher la demande formulée le 24 novembre par la garde des sceaux Choo Mi-ae. Celle-ci avait alors suspendu le magistrat de ses fonctions, une requête déboutée une semaine plus tard par le tribunal, et réclamé en même temps des mesures punitives contre le grand patron du ministère public. Un total de six allégations lui ont été reprochées.Cependant, hier, le comité en a reconnu seulement quatre, celles notamment sur « la surveillance illégale de juges » et « les paroles et les actes inappropriés sur la neutralité politique ». Son président suppléant a annoncé que lui et ses membres avaient pris leur décision en s’appuyant sur des preuves et a sollicité la compréhension des citoyens, quand bien même cela ne les satisferait pas.Pour rappel, le comité est composé, à l’origine, de sept membres. Mais cette fois, seuls quatre d’entre eux ont participé aux délibérations. Et son « verdict » prend effet après l’approbation du président de la République. La ministre de la Justice doit la demander aujourd’hui.Sans surprise, la défense de Yoon Seok-youl n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié ce matin, elle a tiré à boulets rouges contre la décision, la qualifiant d’une « mesure illégale et injuste visant à obliger son client à quitter sa fonction. Ses avocats semblent prêts à engager des actions judiciaires. Ce n’est donc pas la fin de la crise Choo-Yoon, mais plutôt les prémices.