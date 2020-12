COVID-19 : le gouvernement se veut rassurant quant à l’approvisionnement du vaccin d’AstraZeneca

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé la semaine dernière sa liste de courses pour le vaccin contre le COVID-19. Il a alors précisé s’être assuré de disposer de doses qui permettraient de vacciner un total de 44 millions de personnes par le biais du mécanisme international COVAX Facility et via des négociations individuelles avec quatre fournisseurs : AstraZeneca, Pfizer, Moderna et Janssen, une filiale du groupe Johnson & Johnson.Or, la presse étrangère a évoqué la possibilité que l'Agence américaine des médicaments (FDA) retarde son homologation du candidat-vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca, qui nécessiterait une étude supplémentaire avant de valider son efficacité.Cette information a aussitôt suscité de l’inquiétude chez certains experts sud-coréens. Ceux-ci craignent que les premières doses n’arrivent pas dans le courant du premier trimestre de l’année prochaine, alors qu’elles sont attendues dès février prochain, selon le gouvernement.Les autorités sanitaires se veulent cependant rassurantes. Lors d’un briefing virtuel hier, un de leurs responsables a affirmé que les commandes et les livraisons de vaccins seraient effectuées selon les procédures sud-coréennes et qu’elles n’avaient donc rien à voir avec la validation de la FDA. Il a assuré que l’exécutif ferait des efforts pour se procurer aussi une quantité prévue de vaccins de l’entreprise américaine Pfizer et pour commencer les vaccinations au plus vite et en toute sécurité.