Loi sur le budget de la défense 2021 : Trump menace d’exercer son droit de veto

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, Donald Trump menace d’opposer son veto à la loi sur le budget de la défense (NDAA) 2021, approuvée définitivement et à une écrasante majorité par le Congrès.Le texte s'oppose entre autres au projet du président de réduire la présence militaire américaine notamment en Corée du Sud, en Allemagne et en Afghanistan. Le nombre de GI’s stationnés dans le sud de la péninsule coréenne devra donc être maintenu à son niveau actuel de 28 500 soldats.Cela dit, d’après la porte-parole de la Maison blanche, le milliardaire républicain exercera son droit de veto. Kayleigh McEnany a alors pointé deux problèmes qui se posent dans cette loi budgétaire pour la défense : outre l’interdiction de réduire les effectifs de l’armée américaine à l’étranger, le texte n’inclut pas non plus l’abolition de la loi, dite « article 230 », protégeant le statut juridique des réseaux sociaux.