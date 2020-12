COVID-19 : la ville de Séoul lance une campagne massive de dépistage

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a commencé lundi à installer des centres de dépistage préventif du COVID-19 sous des tentes dans plusieurs dizaines de lieux hautement fréquentés, et ce afin de faire face à la remontée des contaminations.Durant les deux premiers jours, un total de 10 576 Séouliens se sont fait tester. Et 17 des 2 240 personnes dépistées avant-hier se sont avérées porteuses du virus.L’autorité municipale a alors décidé d’organiser une campagne massive de tests pour porter jusqu’à 37 000 le nombre de dépistages quotidiens, contre quelque 10 000 actuellement.Conformément à cette décision, les tests seront pratiqués sur tout le personnel et tous les employés des établissements jugés les plus exposés au risque de contamination. Les plateformes logistiques, les centres d’appel, les lieux de culte, les aides domestiques ou encore les transports en commun sont concernés.La mairie de la capitale a en même temps décidé de retarder l’heure de fermeture des laboratoires des centres de santé publics de tous les arrondissements, à 21h en semaine et à 18h le week-end.