COVID-19 : l’armée mobilisée pour soigner les malades

Photo : YONHAP News

L’armée s’organise elle aussi face au rebond de l’épidémie de coronavirus.D’après le ministère de la Défense, plusieurs hôpitaux militaires, pour le moment ceux situés à Daejeon, à Daegu et à Goyang, accueilleront et prendront en charge uniquement les malades atteints du COVID-19. C’est une mesure destinée à remédier au manque de lits dans les hôpitaux civils.L’armée de terre a envoyé aujourd’hui un contingent supplémentaire de quelque 960 hommes dans 160 tentes de dépistage installées dans la région de Séoul. Pendant les trois prochaines semaines, ils prêteront main forte aux citoyens qui viendront se faire tester dans ces « laboratoires en plein air ».37 médecins et quatre infirmières militaires de l’armée de terre interviennent eux aussi en renfort dans des établissements médicaux. Idem pour le Corps des Marines qui reprend le déploiement de dix soldats par jour au centre d’accueil des patients atteints de formes légères du coronavirus, situé à Gyeongju dans le sud-est du pays.