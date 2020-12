Le Minjoo et les collectivités locales planchent sur la situation sanitaire

Photo : KBS News

Après le vote de plusieurs lois controversées au Parlement, et ce sous le feu des critiques de l’opposition conservatrice, le Minjoo, le parti au pouvoir, ouvre désormais l’épais dossier lié à la pandémie de COVID-19, au quotidien de la population et à la relance économique.La majorité présidentielle a tenu hier une visioconférence réunissant les représentants du gouvernement et des chefs de collectivités locales. Objectif : faire le point sur la situation sanitaire.A cette occasion, le gouverneur de la province de Gangwon et celui du Jeolla du Sud étaient partagés sur les kits de dépistage rapide. Le premier a insisté sur la nécessité de les utiliser au plus vite, tandis que le second en a proposé une utilisation limitée.De son côté, le numéro un de la province de Gyeonggi, qui entoure Séoul, a martelé qu’il faudrait s’assurer suffisamment de lits pour les patients. Il a d’emblée appelé les hôpitaux privés à apporter leur coopération. Lee Jae-myung a également demandé de relever à son degré maximum le niveau des mesures de distanciation sociale dans la région de la capitale.Par ailleurs, le Minjoo s’apprête à prendre des dispositifs incitant les propriétaires à réduire les loyers commerciaux, surtout pour les micro-entrepreneurs. Il est aussi à pied d’œuvre pour faire verser à ceux-ci le plus rapidement possible une troisième aide financière d’urgence de l’Etat.