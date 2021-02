Photo : YONHAP News

Le mercure est en chute libre, ce mardi, avec -8°C ce matin à Séoul. C'est 15 degrés de moins qu'hier. Le reste du pays connaît aussi des températures négatives, avec -5°C à Gangneung, -4°C à Daejeon et -1°C à Yeosu, dans le sud de la péninsule.La température ressentie est encore plus glaciale, avec -15°C dans la capitale.Du côté du ciel, après une matinée ensoleillée, les nuages ont fait leur retour dans l'après-midi. De la neige est attendue cette nuit entre le sud de la province de Gyeonggi, qui entoure Séoul, et la province de Jeolla du Nord, dans le sud-ouest du pays.