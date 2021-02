Antony Blinken : l’administration Biden revoit la politique nord-coréenne des Etats-Unis

Photo : YONHAP News

La politique nord-coréenne de Washington est en train d’être revue dans son ensemble afin de préparer les moyens les plus efficaces pour dénucléariser la péninsule coréenne. C’est ce qu’a annoncé, hier, le nouveau secrétaire d’Etat américain.Antony Blinken a précisé que cette réorientation était étudiée à la demande du président Joe Biden et qu’elle le serait en étroite concertation avec les alliés asiatiques des Etats-Unis, comme la Corée du Sud et le Japon. Il a tenu ces propos lors de son premier entretien depuis son entrée en fonction avec la chaîne de télévision NBC, en réponse à la question de savoir si la Corée du Nord pouvait être considérée comme une puissance nucléaire.A propos des moyens d’atteindre l’objectif de dénucléariser la péninsule, le nouveau visage de la diplomatie américaine a parlé des nouvelles sanctions contre Pyongyang, des sanctions coordonnées avec les alliés, ainsi que des mesures incitatives diplomatiques. Il n’en a pour autant pas donné de précisions.Les consultations Séoul-Washington sont donc indispensables pour élaborer une nouvelle stratégie vis-à-vis du régime de Kim Jong-un. Cela dit, pour le moment, la nouvelle administration Biden place la lutte contre le COVID-19, la question interne ou la politique chinoise au premier rang de ses priorités.Interrogé sur la question de savoir s’il se rendra en Iran ou en Corée du Nord pour son premier voyage officiel à l’étranger, le ministre américain s’est borné à dire qu’il le ferait en Europe ou en Asie.