Ex-diplomate nord-coréen : Kim Jong-un n’abandonnera pas les armes nucléaires

Photo : YONHAP News

L’ancien ambassadeur par intérim de Corée du Nord au Koweït a estimé que Kim Jong-il ne renoncerait pas aux armes nucléaires, mais qu'il serait disposé à négocier leur réduction en vue de faire alléger les sanctions internationales imposées à son pays.Ryu Hyun-woo a fait ces remarques, hier, lors d’une interview avec la chaîne américaine CNN. Sa défection en Corée du Sud remonte à septembre 2019 avec sa famille, mais n’a été rendue publique que la semaine dernière.Pour ce transfuge, la capacité nucléaire est directement liée à la stabilité du régime et le leader nord-coréen la jugerait indispensable pour sa survie.Par ailleurs, l’enlisement des tractations entre Washington et Pyongyang était dû à l’approche de Donald Trump, qui a réclamé la dénucléarisation totale comme une condition préalable alors qu’il s’agirait d’une option impensable pour l'homme fort de Pyongyang.Toujours d’après Ryu, qui a suivi de près la conclusion de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien sous Obama quand il travaillait au Moyen-Orient, Joe Biden, qui était vice-président à l’époque, pourrait profiter de cette expérience pour aborder le dossier nucléaire du pays communiste avec sagesse.L’ancien haut diplomate a également souligné la nécessité de maintenir les sanctions envers le royaume ermite, d’autant que celles-ci auraient permis de l’amener à la table du premier sommet nord-coréano-américain de Singapour en 2018. Selon lui, ces mesures ont réorienté la source de ses devises étrangères, de la Chine et de la Russie auparavant, vers les pays du Golfe comme le Koweït, le Qatar et les Emirats arabes unis.