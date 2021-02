Projet de centrale nucléaire au Nord : le gouvernement dévoile un document

Photo : YONHAP News

Face aux soupçons autour du projet présumé du gouvernement sud-coréen sur la construction d’une centrale nucléaire en Corée du Nord, le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie a dévoilé hier un document s’y rapportant. Il s’agit de l’un des 17 rapports en question qu’un fonctionnaire a supprimés en décembre 2019.Rédigé après le premier sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un en 2018, le texte précise ne pas refléter la position officielle de l’exécutif, mais être destiné à un examen interne. Il commence par proposer la formation d’un organe décisionnel conjoint sur cette initiative avec les Etats-Unis et le Japon.Dans le détail, trois plans y sont proposés. Le premier consiste à ériger deux réacteurs nucléaires de nouvelle génération dans la zone de Kumho, dans la province de Hamgyong du Sud, tandis que le deuxième préconise de les installer au sein de la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées. La dernière option vise à relancer les travaux suspendus des réacteurs Shin Hanul-3 et 4, situés à Uljin, en territoire sud-coréen, pour acheminer l’électricité produite au royaume ermite.Le rapport analyse aussi les avantages et les inconvénients de chaque plan, avant de juger le premier schéma plus pertinent.Le ministère a réaffirmé que ce projet n’avait pas été élaboré par l’exécutif, ni officiellement ni en coulisse.