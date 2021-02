La remontée du won pénalise les exportations

Photo : Getty Images Bank

Les exportations sud-coréennes montrent des signes de reprise en dépit de la crise du COVID-19, mais elles pâtissent cette fois de l’envol de la devise nationale face au dollar américain.Les chiffres sont éloquents. A en croire les données communiquées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, en janvier, le pays du Matin clair a vendu ses produits hors des frontières pour un peu plus de 48 milliards de dollars, soit une progression de 11,4 % sur un an. Cela dit, si on convertit ce montant en dollar, la hausse se limite à 5 %. Même constat pour les expéditions des deux mois précédents. Or, la somme en won est plus importante pour les bénéfices des entreprises exportatrices.La monnaie sud-coréenne continue de remonter depuis juin 2020. Cela peut entraîner à long terme la chute de la compétitivité-prix des produits « made in Korea ».Un sondage sur ce sujet en témoigne. Selon les résultats d’une enquête réalisée en novembre dernier par un institut de recherche affilié à l’Association coréenne pour le commerce international (Kita), plus de 65 % des 801 entreprises interrogées ont manifesté leur inquiétude à l’égard de la baisse du montant de leurs exportations en cas de hausse du won.