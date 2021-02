Opcon : Séoul et Washington s’engagent à faire progresser le transfert

Photo : YONHAP News

Les chefs d’état-major des armées de la Corée du Sud et des Etats-Unis se sont mis d’accord pour obtenir cette année des résultats tangibles dans le transfert à Séoul du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre. Un contrôle exercé actuellement par Washington.Cet accord est intervenu aujourd’hui lors d’un entretien en visioconférence entre Won In-choul et Mark Milley. A cette occasion, les deux généraux ont aussi salué les efforts que les deux pays ont déployés l’an dernier pour se préparer à ce transfert en question en dépit de la pandémie de COVID-19, et ont échangé sur la récente situation sécuritaire sur la péninsule. Ils sont également convenus de soutenir militairement les efforts diplomatiques de leurs gouvernements pour dénucléariser la péninsule de façon complète et pour y pérenniser la paix.Le sud-Coréen a aussi félicité le président Joe Biden et son ministre de la Défense Lloyd Austin et espéré que l’alliance des deux pays, vieille de quelque 70 ans, se développera en celle mutuellement complémentaire et orientée vers l’avenir sous leur leadership.En retour, son homologue américain a martelé que cette alliance était le pivot de la paix et de la prospérité régionales et s’est engagé à continuer à travailler en étroite coopération pour la développer davantage.