COVID-19 : le gouvernement renouvelle son appel au respect du protocole sanitaire pendant les vacances de Seollal

Photo : YONHAP News

336 nouveaux cas de COVID-19 et dix décès supplémentaires ont été enregistrés en l’espace de 24 heures en Corée du Sud.Le gouvernement a annoncé que les lieux de contamination se diversifiaient désormais et que le taux de reproduction de la maladie repartait à la hausse. La vigilance doit donc rester de mise, d’autant plus que les élèves reprendront le mois prochain le chemin de l’école.Du coup, les autorités de santé ont réitéré leur appel au respect du protocole sanitaire, en particulier pendant les congés de Seollal, le Nouvel an lunaire, qui débuteront le 11 février. En parallèle, elles ont reconfirmé leur intention d’alléger les restrictions avant même ces vacances, si bien sûr la situation redevient stable.La modification de l’échelle de distanciation sociale, appliquée actuellement, est aussi étudiée, de manière à ce qu’elle soit plus durable et sur une base scientifique.A ce propos, un expert en la matière, en l’occurrence le professeur Kim Yoon de la faculté de médecine de l’université nationale de Séoul, a insisté sur la nécessité d’utiliser les montants investis pour les mesures de distanciation sociale plutôt pour améliorer le système de soins médicaux.