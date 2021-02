Baseball : les athlètes entament leur entraînement de printemps avant l’ouverture de la saison

Photo : YONHAP News

Les athlètes se préparent pour l’ouverture de la saison 2021 de la KBO. Les dix équipes qui composent la ligue professionnelle de baseball de Corée du Sud ont entamé hier leur entraînement de printemps, la phase de préparation qui précède l’ouverture de la saison régulière.Compte tenu du froid hivernal au pays du Matin clair, cet entraînement se déroule habituellement à l’étranger. Mais cette année, en raison du COVID-19, les sportifs sont contraints de rester sur le territoire sud-coréen.Petite avantage pour les équipes basées dans le sud de la péninsule, à savoir Kia et NC Dinos (Changwon), Lotte Giants (Busan) et Samsung Lions (Daegu), qui pourront s’entraîner à domicile, tout comme Kiwoom Heroes qui dispose d’un stade fermé à Séoul.La KBO a rapporté hier que l’ensemble des participants, athlètes, entraîneurs et staff, avaient été testés négatifs au coronavirus. Un total de 1 723 personnes se sont fait dépister.