Parlement : le patron du Minjoo officialise le versement d’une 4e aide d’urgence

Photo : YONHAP News

Le patron du Minjoo Lee Nak-yon s’est exprimé aujourd’hui à la tribune de l’Assemblée nationale, qui a repris hier ses travaux en session extraordinaire.Dans son intervention, le numéro un de la majorité présidentielle a officialisé le versement d’une quatrième aide d’urgence par l’élaboration d’un nouvel additif au budget. Il a alors précisé qu’il s’agirait cette fois encore d’un soutien ciblé pour les classes les plus touchées par les restrictions sanitaires dans le sillage de l’épidémie du coronavirus. Et d’ajouter que sa formation se concerterait aussi sur un versement universel.Lee, l’un des favoris de la présidentielle de mars 2022 dans les sondages, a en même temps proposé de voter trois législations visant à éliminer les inégalités causées par la pandémie et a dévoilé aussi une initiative pour un nouveau socle de protection sociale de l’ère post-COVID.Concernant la polémique autour du document du ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, l’ancien Premier ministre a martelé que l’opposition avait « lancé une attaque intolérable » contre le président Moon Jae-in et qu’elle devrait « endosser la responsabilité de son affirmation mensongère ».Pour rappel, le document en question a été rédigé en mai 2018, le mois suivant le premier sommet entre Moon et Kim Jong-un. Il fait état d’une possibilité d’aider la Corée du Nord à construire une centrale nucléaire dans le cadre de la future coopération intercoréenne. Le Parti du Pouvoir du Peuple, la principale force de l’opposition, s’est aussitôt réveillé pour tirer à boulets rouges sur l’administration Moon qui, selon lui, avait envisagé de la construire en secret. Il a alors réclamé haut et fort des éclaircissements.