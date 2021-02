Séoul manifeste sa préoccupation à l’égard de la situation en Birmanie

Photo : KBS News

Après le coup d’Etat militaire hier en Birmanie, la Corée du Sud a elle aussi exprimé son inquiétude à l’égard de la situation dans ce pays d’Asie du Sud-est et demandé la libération immédiate de la chef de facto du gouvernement civil Aung San Suu Kyi et d’autres dirigeants arrêtés.Dans un communiqué publié aujourd’hui, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également espéré que tous les problèmes seraient réglés de manière légale et pacifique et suivant le processus démocratique. Il a aussi réaffirmé que le gouvernement de Séoul respectait le désir du peuple birman pour la démocratie, exprimée lors des récentes élections législatives, et qu’il continuerait à scruter de près la situation dans le pays avec la communauté internationale.Un total de 3 500 sud-Coréens sont présents en Birmanie et à ce stade, aucun d’entre eux n’a été affecté par le putsch. L’ambassade de Corée du Sud est mobilisée pour entrer en contact avec eux et les informer de l’évolution de la situation.