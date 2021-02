Pétrolier saisi par l'Iran : les marins sud-coréens vont être libérés

Photo : YONHAP News

L'Iran a accepté d'autoriser les marins sud-coréens du « MT Hankuk-Chemi » à quitter le pays. C’est ce qu’a annoncé, mardi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Selon Saeed Khatibzadeh, à la demande de Séoul, ces derniers qui ont été détenus pour avoir violé la loi sur l’environnement marin dans le golfe Persique vont pouvoir repartir, et ce dans le cadre d’une mesure humanitaire.Cette information a été confirmée par un haut responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Selon lui, un échange téléphonique a eu lieu cet après-midi entre les ministères des deux nations. A cette occasion, Téhéran a fait savoir qu’il allait libérer tous les sud-Coréens de l’équipage, sauf ceux considérés comme étant indispensables pour gérer le pétrolier, comme le capitaine.Une fois la liste des membres restants fixée, Séoul prévoit de ramener ses ressortissants libérés à Téhéran afin de les faire rentrer en Corée du Sud. Et les discussions vont continuer sur le sort des membres d’autres nationalités, tout comme celui du navire.Rappelons que le « MT Hankuk-Chemi » a été saisi le 4 janvier dernier par les gardiens de la révolution iraniens. Avec à son bord 20 marins, dont cinq sud-Coréens, il traversait le détroit d’Ormuz en direction des Emirats arabes unis depuis l’Arabie saoudite. Cette saisie était intervenue sur fond de tensions grandissantes dans la région entre l’Iran et les Etats-Unis à l’approche de la fin du mandat du président américain Donald Trump. La Corée du Sud avait alors immédiatement dépêché une délégation afin de discuter de la libération.