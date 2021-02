Photo : YONHAP News

Des chutes de neige sont attendues en fin d'après-midi, d'abord sur la région métropolitaine et le centre, avant de se propager au sud du pays. Météo-Corée prévoit jusqu'à 15 cm de neige dans l'est de la province de Gyeonggi, qui entoure Séoul, et celle de Gangwon, dans l'est du territoire, et jusqu'à 10 cm sur la capitale et le reste du pays. Les précipitations devraient se prolonger jusqu'au petit jour.A noter que nous entrons aujourd'hui dans la période dite « ipchun », la première subdivision de l'année qui marque le début du printemps selon le calendrier saisonnier du pays du Matin clair.Coïncidence ou non, un vent doux souffle sur la péninsule ce mercredi. Résultat : le mercure remonte un peu, avec des maximales de 2°C à Séoul, 5°C à Jeonju, 6°C à Yeosu et 10°C sur l'île de Jeju.