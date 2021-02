Tokyo proteste contre le nouveau livre blanc sud-coréen sur la défense

Photo : YONHAP News

Tokyo a ouvertement réagi contre le livre blanc 2020 de Séoul sur la défense, dévoilé hier.Il a remis en question notamment l’une de ses précisions, selon laquelle « les relations de défense des deux pays ont été mises à mal par la revendication, par les dirigeants nippons, de la souveraineté sur les Dokdo, par l’incident maritime militaire de 2018 entre un destroyer sud-coréen et un avion de patrouille japonais, en mer de l’Est, ainsi que par les annonces unilatérales des médias japonais qui maquillent la vérité ».Le chargé des relations presse du ministère japonais de la Défense a affirmé hier que ce rapport n’était pas compatible avec la position de son pays sur les îlots en question, situés dans la mer de l’Est qui sépare la péninsule de l’archipel. Il a ensuite ajouté que le gouvernement de Yoshihide Suga demanderait fermement à Séoul de prendre des mesures appropriées. Le ministère a fait venir hier à son siège l’attaché militaire de l’ambassade de Corée du Sud pour exprimer ses regrets.Le journal local Sankei Shimbun a de son côté pointé que dans le document rendu public hier, le Japon était qualifié de « simple voisin », alors qu’il était appelé « partenaire » dans son édition de 2018.Le Pentagone a commenté le conflit Séoul-Tokyo sur le livre blanc. Interrogé par un journal américain, son porte-parole a en effet affirmé que les Etats-Unis n’avaient, dans la région, pas d’autres alliés plus importants que la Corée du Sud et le Japon. Il a alors souligné que la coopération à trois était indispensable pour le maintien de la paix, de la prospérité et de la stabilité régionales.