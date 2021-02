Financement des GIs : rien n’est encore déterminé, selon le Pentagone

Photo : YONHAP News

Le département de la Défense américain a déclaré que rien n’était décidé pour le moment quant aux négociations sur le partage des dépenses militaires liées au stationnement des GIs en Asie. C’est ce que son porte-parole a affirmé, hier, dans un briefing.Selon John Kirby, le Pentagone est en train d’examiner le déploiement des soldats américains dans le monde ainsi que leur rôle, et il n’y a pas de chiffre à annoncer concernant la répartition de leur financement.Par ailleurs, l’officiel a précisé que le nouveau secrétaire à la Défense des Etats-Unis, Lloyd Austin, s’attendait à mener des discussions avec les partenaires importants de son pays en Asie-Pacifique. Et d’ajouter qu’il s’adonne ainsi à raviver les alliances, les partenariats et l’amitié dans le monde d’autant plus que cinq alliés de Washington sur sept se trouvent dans cette région.Un petit rappel : le nouveau chef du Pentagone avait évalué l’alliance Séoul-Washington comme un pivot pour installer la paix en Asie du Nord-est, lors d’un appel téléphonique avec son homologue sud-coréen Seo Wook le 24 janvier. Et lors de son audition de confirmation, il s’était engagé à boucler le plus tôt possible les tractations sur le partage des coûts de défense.