Le moral des entreprises d'export à son plus haut niveau en trois ans

Photo : YONHAP News

Les entreprises exportatrices commencent plutôt l’année avec confiance, en dépit de la pandémie du COVID-19. C’est ce qu’on peut constater dans les résultats d’une enquête réalisée par la Banque de Corée (BOK) pour calculer l’indice mensuel du sentiment des affaires (BSI).Dans le détail, l’indice de leurs attentes quant au chiffre d’affaires pour le mois de février a atteint 100, onze points de plus qu’en janvier. C’est la première fois en trois ans et quatre mois qu’il a atteint ce seuil. A noter aussi que la hausse est la plus importante depuis mars 2015.Le BSI peut varier de 0 à 200. Un score supérieur à 100 peut signifier que la majorité des entreprises ont une opinion positive sur la conjoncture économique.L’enquête a été menée entre le 12 et le 19 janvier auprès de 2 797 entreprises.