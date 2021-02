Chung Eui-yong dément les soupçons sur le projet de centrale nucléaire au Nord

Photo : YONHAP News

Chung Eui-yong, nommé au poste de ministre des Affaires étrangères, a réfuté hier devant les journalistes les soupçons autour du projet présumé du gouvernement sur l’installation de centrale nucléaire en Corée du Nord. Cet ex-conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae avait joué un rôle prépondérant dans l’organisation du premier sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, en avril 2018.Selon lui, cette éventualité n’a jamais été mentionnée dans la discussion avec Pyongyang, ni abordée au sein du gouvernement et de la Maison bleue. La clé USB que le président sud-coréen a transmise au dirigeant nord-coréen contenait l’« initiative pour la nouvelle économie de la péninsule coréenne », avec un projet de coopération dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables et la réparation des centrales hydraulique et thermiques vétustes du royaume ermite, mais sans évoquer la production d’énergie atomique.Chung a également précisé qu’à la suite du tête-à-tête, il avait transféré aux Etats-Unis une clé comprenant les mêmes données et que l’administration américaine étaient satisfaite de cette perspective de collaboration économique des deux Corées.Récemment, il a été révélé que le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie avait supprimé un document à ce sujet qu’il avait rédigé après le sommet intercoréen, ce qui a alimenté les soupçons.