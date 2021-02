Séoul améliore les conditions de vie des étrangers et des réfugiés nord-coréens

Photo : YONHAP News

Les travailleurs étrangers et les nord-Coréens qui se réfugient en Corée du Sud habitent majoritairement en périphérie des grandes villes ou près des complexes industriels de province. Des zones qui, de manière générale, disposent de peu d’installations de services pratiques. Ce manque les empêche souvent de fréquenter leurs voisins locaux.Conscient de ces problèmes, le ministère de l’Intérieur est à pied d’œuvre pour améliorer leurs conditions de vie. Il a élaboré un plan général. Il s’agit entre autres de réaménager les centres d’information pour eux, d’élargir les infrastructures culturelles et les commodités, ou encore d’agrandir les lieux où ils peuvent communiquer avec les riverains.Pour le mener à bien, le ministère a obtenu cette année un budget de 2 milliards de wons (1,5 million d'euros), 700 millions de plus qu’en 2020. Et les projets détaillés seront décidés par un concours ouvert à toutes les collectivités locales du pays, qui ont jusqu’au 10 mars pour présenter leurs idées.En novembre 2019, quelque 2 220 000 étrangers vivaient en Corée du Sud, soit 4,3 % de la population totale. Le nombre de transfuges nord-coréens qui s’y sont installés s’est élevé à 34 000 en décembre.