L’aide humanitaire envers la Corée du Nord chute de 83 %

Photo : YONHAP News

Le montant de l’assistance humanitaire de la communauté internationale envers la Corée du Nord a dégringolé de 82,9 % depuis le début de l'année par rapport à janvier 2020.A en croire le site du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), seules la Suisse et l’Allemagne se sont engagées à verser 1,32 million de dollars au total.91,3 % de cette somme sera apportée par Berne. Il viendra en aide aux provinces de Hwanghae touchées par les inondations à travers la Direction du développement et de la coopération (DDC), et contribuera au projet d’amélioration de la nutrition par le biais du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).Berlin, de son côté, soutiendra l’initiative pour l’alimentation des provinces de Pyongan via sa propre ONG Welthungerhilfe.Ce mauvais chiffre serait attribuable à la fermeture des frontières du royaume ermite et à la baisse du budget disponible des pays dans le sillage du COVID-19.La Corée du Sud a débloqué un fonds de 5,73 millions de dollars en janvier 2020, mais elle n’a pas encore établi d’engagement pour cette année.