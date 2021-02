COVID-19 : les autorités cherchent à dissuader les déplacements à l’occasion de Seollal

Photo : YONHAP News

Le coronavirus continue de circuler, et c'est dans ce contexte que Seollal, le Nouvel an lunaire, approche à grands pas. Les congés de cette fête traditionnelle et familiale débuteront jeudi prochain pour quatre jours, week-end compris.En dépit de l’épidémie, quelque 4 380 000 personnes en moyenne devraient se déplacer chaque jour, selon l’estimation du gouvernement. Cela représente tout de même un recul de 32 % par rapport à il y a un an.L’exécutif s’organise pour contenir la propagation du virus pendant cette période. L’une des mesures à cet effet prévoit de rendre payants les péages d’autoroute, comme lors de Chuseok, la fête des récoltes en octobre dernier, afin de dissuader les automobilistes de partir. Sachez que depuis quelques années, les péages étaient gratuits pendant les grandes fêtes traditionnelles.Autre règle à respecter, elle concerne les aires de service des autoroutes. Seuls les plats, casse-croûtes et boissons à emporter y seront proposés.L’étau sanitaire se resserre aussi sur les transports en commun. Les voyageurs en train peuvent réserver leur billet seulement pour s’installer côté fenêtre. Et les ferrys ne pourront remplir que la moitié du nombre de sièges.