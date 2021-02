Parlement : le chef du groupe parlementaire du PPP appelle les électeurs à sanctionner le pouvoir

Photo : YONHAP News

Après le patron du Minjoo, la formation au pouvoir, hier, c’est aujourd’hui au tour du président du groupe parlementaire du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) de prendre la parole à la tribune de l’Assemblée nationale.Dans son discours, Joo Ho-young a proposé de mener des consultations visant à compenser les pertes liées à l’épidémie de coronavirus, des consultations auxquelles participent tous les partis de la majorité comme de l’opposition.Le numéro deux de la principale force de l’opposition s’est d’emblée engagé à apporter sa coopération au débat sur la nouvelle aide d’urgence, la quatrième du genre, dans la mesure où le budget de l’Etat le permet, ainsi qu’à sa légifération.Sans surprise, le chef des députés du PPP a critiqué le gouvernement pour son retard dans l’approvisionnement de vaccins anti-COVID et dans la prévention de la propagation de l’épidémie. Dans la foulée, il a proposé de mettre sur pied au Parlement une commission ad hoc chargée de préparer l'ère post-COVID.Joo a également dénoncé l’échec de la politique immobilière de l’administration de Moon Jae-in et le dépôt, par le Minjoo, d’une motion de destitution contre un juge en exercice. Il en a profité pour appeler les électeurs à sanctionner le pouvoir lors du scrutin local partiel qui sera organisé en avril pour élire notamment les maires de Séoul et de Busan, les deux premières villes du pays.Dans le même temps, il a réclamé des éclaircissements sur les soupçons qui pèsent sur le gouvernement qui, selon son parti, aurait envisagé d’aider en secret la Corée du Nord à se doter de réacteurs nucléaires. Il a alors revendiqué une enquête parlementaire sur cette allégation.Le PPP et le Parti du Peuple, une autre formation de l’opposition conservatrice, ont d’ailleurs déposé aujourd’hui au Parlement une demande en ce sens.