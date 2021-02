COVID-19 : la mairie de Séoul dévoile son plan de soutien financier aux secteurs touchés

Photo : YONHAP News

Le gouvernement métropolitain de Séoul a annoncé aujourd’hui une panoplie de mesures économiques visant les secteurs et les classes les plus durement frappés par les restrictions sanitaires.Il débloquera un total de 1 480 milliards de wons, un peu plus de 1,1 milliard d’euros, avant et après Seollal, le Nouvel an lunaire qui tombe cette année le 12 février. Cet argent servira à accorder des prêts aux petits commerces et aux filières concernés, ou à aider les entreprises à maintenir les emplois, entre autres.Pour l’industrie touristique et le secteur du spectacle musical ou de variété ainsi que des arts, la mairie de la capitale a pris des mesures séparées, qui prévoient notamment de verser en mars un million de wons en espèces à chaque entreprise du tourisme, soit 745 euros.Les sans-emploi, les seniors au chômage, les personnes en situation de handicap et les SDF ne sont pas non plus oubliés. 70 % des emplois publics prévus dans l’année leur seront proposés dans le courant du premier semestre.La municipalité ouvrira aussi 30 centres de vaccination anti-COVID dans Séoul. Objectif : vacciner avant novembre 70 % de ses habitants.