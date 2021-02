COVID-19 : le nombre de nouveaux cas confirmés repasse au-dessus de 400

Photo : YONHAP News

467 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été répertoriées ces dernières 24 heures en Corée du Sud. Leur nombre est ainsi repassé au-dessus de 400 pour la première fois en quatre jours. Un rebond qui s’explique par celui des dépistages les jours de semaine. Hier mardi, un total de 76 000 tests ont été effectués.Dans ce contexte, les autorités sanitaires doivent décider d’alléger ou non les restrictions en vigueur, pour la semaine prochaine. Avant de le faire, elles vont observer de très près l’évolution de la situation, jusqu’à vendredi.La détection de clusters dans les établissements fréquentés par les SDF est aussi un casse-tête pour les autorités. A ce jour, 7 600 personnes sans domicile fixe se sont fait dépister et 98 d’entre elles ont été diagnostiquées positives.Par ailleurs, un exercice de simulation grandeur nature a été effectué aujourd’hui à l’aéroport international d’Incheon pour sécuriser le transport, la conservation et la distribution des vaccins contre le coronavirus, dont les premières doses doivent arriver dans le courant du mois. Le président Moon Jae-in y a assisté en personne.