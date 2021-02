Photo : YONHAP News

La douceur printanière des derniers jours a cédé la place à une nouvelle vague de froid qui a recouvert la péninsule coréenne.Ce matin, il ne faisait que -6°C à Séoul, en baisse de dix degrés sur un jour. Le mercure reste négatif cet après-midi, avec -1°C.Des chutes de neige brèves mais intenses étaient attendues dans la journée, notamment sur les régions centrales. Météo-Corée prévoit entre 1 et 3 cm de neige sur la capitale et sa région, et jusqu'à 7 cm dans les provinces de Chuncheong dans le centre du pays.