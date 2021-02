COVID-19 : Moon Jae-in plaide pour une distanciation sociale conciliant prévention et vie quotidienne

Photo : YONHAP News

Le niveau de distanciation sociale a été abaissé d’un cran dans tout le pays à partir d’hier, lundi. Le jour même, le président de la République y est revenu lors de sa réunion hebdomadaire avec son équipe de la Cheongwadae.Moon Jae-in a alors décrit la lutte contre le COVID-19 comme un combat de longue haleine pour affirmer la nécessité de mettre en place des mesures de prévention durables.Le message est simple. Le gouvernement cherchera désormais à en appeler à l’autodiscipline, à la responsabilité et au civisme de chacun des citoyens plutôt que de les obliger à respecter les consignes réglementaires.Dans cette optique, un nouveau système de règles sanitaires sera édité le mois prochain, de façon à concilier la prévention contre l’épidémie et la vie quotidienne. D’autant plus que la vaccination contre le coronavirus démarrera fin février et que l’hiver s’achève bientôt.Ce changement illustre les préoccupations de l’exécutif à l’égard des petits commerces et de l’économie. Le chef de l’Etat a affirmé que le pays était confronté actuellement à la pire situation de l’emploi depuis la crise financière asiatique de 1997-1998. Moon a d’emblée promis de déployer tous les efforts possibles pour l’améliorer. Et de demander à son administration d’allouer aussi suffisamment de crédits à la création d’emplois dans le cadre du prochain additif au budget.