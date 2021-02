COVID-19 : un premier cas de contamination au sein du JCS

Photo : YONHAP News

Le premier cas d’infection au COVID-19 a été identifié au sein de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), situé dans l’arrondissement de Yongsan, à Séoul. Le ministère de la Défense compte mener une enquête épidémiologique sur un employé civil contaminé et installer un centre de dépistage dans l’enceinte de la structure pour réaliser des tests sur ses contacts.Il s'agit du premier cas confirmé au sein du ministère depuis novembre dernier où une contamination collective est survenue à l’Agence de protection sociale des militaires.Cette infection pourrait avoir un impact sur les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, prévus pour la deuxième semaine du mois de mars. Les deux alliés prévoient d’effectuer des exercices de poste de commandement (CPX) à cette date. Les modalités et le calendrier précis sont encore en discussion.Les manœuvres divisées en deux parties se dérouleront pendant neuf jours à travers une simulation informatique, comme les années précédentes.