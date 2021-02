Vaccin anti-COVID : Séoul précommande des doses supplémentaires pour 23 millions de personnes

Photo : YONHAP News

A dix jours du coup d’envoi de la campagne de vaccination anti-COVID, la Corée du Sud s’est assurée d’acheter des doses supplémentaires pouvant vacciner cette fois 23 millions de personnes. Le pays en disposera désormais pour un total de 79 millions d’individus.Cette annonce a été faite aujourd’hui par le Premier ministre lors de la nouvelle réunion du centre de gestion de crise, consacrée à la pandémie. Selon Chung Sye-kyun, c’est une nouvelle rassurante d’autant qu’il y a pénurie de vaccins et que l’inquiétude grandissait alors, en particulier à l’égard de l’approvisionnement pour le premier semestre.Ce sont deux laboratoires américains Pfizer et Novavax qui fourniront les doses respectivement pour 3 millions et 20 millions de personnes. Le premier s’est engagé à les acheminer entre avril et juin et à avancer aussi à fin mars la livraison de doses déjà commandées pour 500 000 personnes, initialement prévue au deuxième semestre.Le chef du gouvernement en a profité pour appeler ses concitoyens à participer activement au programme de vaccination.