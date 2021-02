Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen Noh Kyu-duk et son homologue japonais Takehiro Funakoshi se sont entretenus hier par téléphone. Ils ont fait le point sur la récente situation dans la péninsule et échangé aussi sur les moyens de coopération trilatérale entre leurs pays et les Etats-Unis afin de la dénucléariser.Les deux hommes sont également convenus de continuer à travailler main dans la main et en étroite communication sur le dossier nord-coréen.Il s’agissait de leur premier coup de fil de cette année. Leur dernière conversation téléphonique remonte au 23 décembre.