Le président de l’Assemblée nationale rencontre le prince héritier de Bahreïn

Photo : YONHAP News

Le président du Parlement sud-coréen Park Byeong-seug, actuellement en visite à Bahreïn, s’est entretenu hier, heure locale, avec le prince héritier Salman ben Hamad Al-Khalifa, qui est aussi le Premier ministre du pays. Cette rencontre a fait suite à la demande du roi Hamad ben Issa Al-Khalifa pour relever d’un cran les échanges et la coopération bilatéraux.Au cours de leur discussion, Park a affirmé que les deux pays devraient élargir leurs domaines de coopération, qui se focalisent sur la construction et l’énergie, aux secteurs de la santé, de l’armement et des finances. En particulier, il a souhaité que la technologie sud-coréenne liée aux cellules photovoltaïques multi-jonctions soient appliquée dans le pays du Moyen-Orient. A son tour, son interlocuteur bahreïnien l’a jugéee utile pour la production de l’énergie destinée au dessalement de l'eau.En ce qui concerne l’industrie de la défense, l’occupant du perchoir s’est attendu à une collaboration renforcée par la conclusion d’un mémorandum d’entente militaire, une collaboration saluée par le prince bahreïnien.Sur la santé, le prince héritier a loué l’exemple du gouvernement sud-coréen en matière de prévention sanitaire, indiquant qu’il partagerait toutes les données relatives à la gestion épidémique pour intensifier la coopération sur ce sujet. Le président de l’Assemblée nationale a espéré que Séoul et Manama échangent leurs expériences pour trouver ensemble un meilleur chemin à suivre.