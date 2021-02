Les prix à l’exportation en hausse pour le deuxième mois de suite

Photo : YONHAP News

Les prix à l’exportation ont progressé en janvier, dopés par la baisse du won face au dollar et l’accroissement des prix du baril.Selon la Banque de Corée (BOK), ils se sont accrus de 1,8 % par rapport au mois dernier, soit une augmentation pour le deuxième mois consécutif. En glissement annuel, le chiffre a reculé de 2,3 %, à savoir une baisse pour le 20e mois de suite.Par article, les ordinateurs, les produits électroniques et les instruments d’optique ainsi que le charbon et les produits pétroliers ont connu une hausse plutôt importante. Par exemple, la mémoire vive dynamique (DRAM) a vu ses prix monter de 3,6 %, le diesel de 8,4 % et l’essence de 12,7 %. Par contre, ceux des produits agricoles et halieutiques ont régressé de 0,5 %.Quant aux prix à l’importation, ils ont gagné 2,8 % sur un mois, mais ont perdu 6,7 % par rapport à la même période il y a un an. Selon un responsable de la BOK, la tendance haussière de ces prix devrait se poursuivre en phase avec la progression des prix pétroliers.