Les échanges commerciaux de Pyongyang chutent suite à la fermeture de ses frontières

Le commerce extérieur de la Corée du Nord aurait subi un coup dur suite au verrouillage de ses frontières dans le sillage de la pandémie de COVID-19. C’est ce qu’a relayé aujourd’hui la Voix de l'Amérique (VOA).A en croire les statistiques du Centre du commerce international (ITC), le volume des échanges de 13 pays avec le royaume ermite s’est établi l’an dernier à 13,09 millions de dollars, soit un tiers du niveau de 2019.Le repli était plus important dans ses importations que ses exportations. Son montant des ventes hors de son territoire a reculé d’environ 300 000 dollars sur un an alors que celui des achats a chuté de 26,8 millions de dollars à 5,02 millions de dollars.Les importations en provenance du Brésil ont enregistré la plus grande régression en passant de 19,85 millions de dollars à 93 000 dollars.Par ailleurs, la somme du commerce entre Pyongyang et Pékin a dégringolé de 80,67 % en glissement annuel pour atteindre 539,06 millions de dollars.