COVID-19 : le nombre de cas supplémentaires de nouveau au-dessus de 400

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 est repassé au-dessus de 400 ces dernières 24 heures, avec 457 cas contre 344 la veille.70 % des infections d’origine locale sont toujours repérées à Séoul et dans sa couronne. L’apparition de nouveaux clusters est à l’origine de cette concentration. Ces foyers de cas groupés sont détectés notamment dans les CHU, les établissements sportifs, les lieux de culte et les instituts de cours périscolaires ou encore lors des réunions familiales.A ce jour, on compte aussi 166 malades du coronavirus en état grave et 1 534 décès.Le Premier ministre Chung Sye-kyun a annoncé qu’un régime modifié de distanciation sociale pourrait être mis en place dès le mois prochain, si la situation sanitaire s’améliore nettement pendant les deux prochaines semaines. Les contours du nouveau système seront connus la semaine prochaine. Il a cependant tenu à alerter sur un risque élevé de rebond épidémique, après les vacances de quatre jours de Seollal, le Nouvel an lunaire, du 11 au 14 février. Sans oublier la détection de nouveaux cas positifs aux variants. Le pays en dénombre jusqu’à présent 94.A Séoul, le gouvernement métropolitain a imposé un arrêté municipal à 57 grands hôpitaux situés dans la capitale. Cette décision oblige désormais les patients à se faire dépister lorsqu’ils y sont admis, et les garde-malades, les employés et le personnel soignant des établissements à faire de même toutes les deux semaines, sous peine d’une amende, d’un avertissement et même d’une fermeture allant jusqu’à trois mois.