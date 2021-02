Arrestation d’un individu près de la frontière avec la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Un inconnu a été détecté, puis arrêté aujourd’hui par l’armée sud-coréenne tout près de la frontière intercoréenne.Cet individu a été vu sur les caméras de vidéosurveillance de l’armée dans le secteur oriental de la première ligne dans la province de Gangwon. C’était ce matin au bord de la côte de Jejin, dans le district de Goseong. L'alerte anti-infiltration « Jindogae » a immédiatement été déclenchée pour préparer les soldats à une situation de menace localisée et les recherches ont débuté. L’alerte a été levée après son interpellation.L’armée et l’état-major interarmées (JCS) interrogent conjointement l’homme pour savoir s’il s’agit d’un nord-Coréen passé au Sud ou d’un sud-Coréen qui a tenté de fuir vers le Nord. Ils veulent en savoir plus sur son itinéraire et le motif de son déplacement. Il aurait un accent nord-coréen.