Moon Jae-in monte au créneau pour sauver l’emploi

Photo : YONHAP News

Le président de la République monte au front sur la sauvegarde de l’emploi. Hier, lors de la réunion avec son équipe de la Cheongwadae, Moon Jae-in avait exprimé sa vive préoccupation quant à l’aggravation du marché du travail. Aujourd’hui, il l’a renouvelée en conseil des ministres.De fait, d’après les dernières données de l’Institut national des statistiques (Kostat), en janvier, le nombre d’actifs occupés a chuté d’un peu moins d’un million, et celui des personnes sans emploi a franchi le cap des 1 500 000.Face à l’explosion du chômage, l’hôte de la Maison bleue fait appel à la mobilisation notamment du secteur public et au rôle des finances publiques. Il mise sur la création de plus de 900 000 postes d’ici la fin du premier trimestre. Pour cela, le dirigeant a préconisé de lancer rapidement les projets de grande ampleur et d’élargir le soutien financier au secteur privé pour l’aider à maintenir l’emploi.Le chef de l’Etat a aussi promis plusieurs autres mesures en ce sens. Il s’agit d’aider les PME et les mini-entrepreneurs à payer leurs salariés, d’élargir le filet de sécurité de l’emploi ou encore de développer la formation professionnelle.