La production d’électricité nucléaire a progressé le plus en 2020

L’an dernier, la production nucléaire a augmenté le plus et celle à base de charbon a baissé le plus parmi les quatre principales sources d’énergie de la Corée du Sud. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par la Kepco, la société d’électricité sud-coréenne.Dans le détail, en 2020, les réacteurs nucléaires du pays du Matin clair ont produit 160 184 gigawattheures (GWh) d'électricité, soit une hausse de 9,8 % sur un an. C’est la première fois en quatre ans que le chiffre a dépassé les 160 000 GWh. Il s’agit de la plus forte progression parmi les principales ressources énergétiques du pays. Même constat pour la part du nucléaire dans la production nationale d’électricité : 25,9 % en 2019 à 29 % l’an dernier.En revanche, les centrales thermiques au charbon ont produit un total de 196 489 GWh, ce qui représente un recul de 13,6 % en glissement annuel. Le pays n’a jamais vu cette production chuter en dessous des 200 000 GWh depuis 2009. Le charbon représente tout de même la part la plus élevée de la production d'énergie du pays, avec 35,6 %.La production d'électricité basée sur les nouvelles énergies renouvelables a, quant à elle, progressé seulement de 3,9 % en un an pour atteindre 37 800 GWh. Sa part dans le mix énergétique sud-coréen est passé à 6,8 %, contre 6,5 % en 2019.